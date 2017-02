Vllaznia shtyn Korabin drejt rënies

Një fitore me peshë e marrë pa shumë mund nga Vllaznia. Nga një gol për cdo pjesë nga Bakaj e Hebaj mjaftuan për të kaluar me sukses 2-0 Korabin, që më shumë se sa një rival po ngjason me një sparing partner të destinuar për të mbajtur goditjet në boks.

Në Niko Dovana, stadiumin ku pak ditë pësoi një eleminim të hodhur në Kupë, Vllaznia rikthehej me 4-3-3 me Shtubinën, Bakajn e Kalajn në tredhëmbëshin e sulmit, me 3-5-2 formacion mbrojtës për shtegtarët e Korabit që luanin në të pestin stadium përgjatë këtij sezoni, Hoxhaj dhe Peposhi në sulm për Gerd Haxhiun por inisiativa e sulmit është që në fillim në krahun e miqve, me Vllazninë që ka një rasrt të mirë që në minutën e 4-ët me Shtubinën që tregon se goditjet me kokë nuk janë arma e tij e preferuar. Presioni i Vllaznisë i kombinuar dhe me gabim të Korabit, gatuajnë golin e avantazhit, në minutën e 17 Sheta nuk merret vesh me Celën, Bakaj falënderon dhe dhuron një goditje nga të tijat për golin e 1-0.

Vllaznia në avantazh, goli i tretë për Bakaj me fanellën kuqeblu, një përforcim menjëherë efikas për Cungun. I duhet të ndjekë edhe një herë në disavantazh Gerd Haxhiut, me Korabin e tij që rrezikon sërish në minutën e 21 kur në një kthim të gabuar të Shetës, Shtubina godet fluturimthi pa gjetur katërkëndëshin e Lacos. I pashpresë reagimi i ndrojtur i Korabit me një goditje për tu harruar menjëherë nga Hoxhaj në të 26, ndërsa në përfundim të p[jesës së parë, më saktësisht në të 43 është sërish Hoxhaj që dhuron një krosim interesant në zonën e Agovic që nuk shfrytëzohet nga Korabi. Mbyllet me Vllazninë në avantazh 1-0 pjesa e parë ndërsa e dyta nuk ofron pothuajse asgjë me skuadrat që nuk arrijnë të krijojnë raste të denja deri në minutën e 75 kur Kaloshi provon të zgjojë një ndeshje të përgjumur me një goditje në kufijtë e zonës që gjithsesi është jashtë shtyllave të Agovic. Vllaznia ka një rast të mirë për ta mbyllur ndeshjen në minutën e 79 kur Kalaja mban topin më shumë se cduhet në zonë duke i dhënë mundësi mbrojtjes të rikuperojë. I detyruar të rrijë në tension deri në fund Cungu, në të 81 lë për të dëshiruar shënjestra e Hebajt, shumë më e saktë ajo e Tafilit edhe pse në një distancë shumë më të largët 1 minutë më pas, por këtë herë mesfushorit i përgjgjit me një pritje të bukur Laco. Në të 88 i vë kapak Hebaj, fillimisht provon reflekset e Lacos që shpëton mbi vijën fatale, por sulm,uesi 18 vjecar këmbëngul dhe shpërblehet.

2-0 për Vllazninë, goli i dytë për Hebaj në këtë 2017 që ka nisur mjaft mirë për të, këtë herë për shkodranët që arrijnë në klasifikim në kuotën e 27 pikëve Tiranën është një fund i lumtur në Niko Dovana. Në krahun tjetër thonë shpresa vdes e fundit, por a kanë vërtet shpresë te Korabi?

19 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)