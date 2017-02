Balla: U mblodhën për zgjedhjet, tani duan qeveri imagjinare

Nënkryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka deklaruar se protesta e opozitës para godinës së kryeministrisë ka ndryshuar kauzë pas ditës së saj të parë, duke vënë në dyshim seriozitetin e përfaqësuesve të PD-së.

“U mblodhën për zgjedhjet të lira dhe të ndershme, ndërsa tani duan qeveri imagjinare. Megjithatë, me 18 qershor qytetarët do thirren për të votuar. Jam i bindur se PS do të rikonfirmohet si forcë e parë pas 18 qershorit. Sot e harruan kauzën. Pa “Vetting” dhe reformë në drejtësi nuk ka integrim për vendin”, – nënvizoi deputeti socialist.

20 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)