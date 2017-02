Laçi dhe Kukësi ndajnë barazimin pa gola

Shumë zhurmë për asgjë. Asnjë gol, lojë shumë e luftuar në çdo centimetër të fushës por Laçi dhe Kukësi ndajnë vetëm nga një pikë në përballjen e zhvilluar në Kurbin. Sfida mes kryesuesve dhe vendasve që vazhdojnë të mbeten në vallen e mbijetesës u karakterizua nga loja e ashpër në mesfushë, ndërsa skuadra e Ernest Gjokës rastet më të pastra i krijoi në pjesën e dytë duke mos arritur të gjejë rrugën e rrjetës në duelin e javës së 22-të. Topa të shumtë të gabuar dhe muskuj në fushën e blertë që në minutat e para. Lushkja tentoi nga distanca që në minutën e dytë, ndërsa Pejiç replikoi pak sekonda më pas por kroati nuk arriti të shënjestronte portën. Rastin më të pastër Laçi e krijoi me ganezin Mensah që në të 7-ën shkarkoi një të djathtë që u stampua në tranversë. Sërish shtyllë dhe sërish për skuadrën vendase me Nikën që nuk arriti të vinte në provë Koliçin. Kukësi u tërhoq gradualisht duke kërkuar të mos krijonte hapësira në repartin e tërhequr por në të 33-ën, Vucaj nëpërmjet një veprimi akrobatik nuk arriti të koordinohej për të kalibruar goditjen e tij. Pejic i izoluar dhe i vetëm në thellësi të mbrojtjes kurbinase krijoi shumë pak por ishte Musolli që 9 minuta nga fundi dhuroi një asist për Dvornekovic që u ndal nga Selmani. Ganezi Mensah sërish kërcënueshëm në të 37-ën me një të majtë që përfundoi jashtë në të 37-ën, ndërsa gjatë sekondave të fundit, Pejic fitoi një goditje dënimi që e shpërdoroi duke e dërguar topin në shkallët e stadiumit. Kukësi mori kontrollin e lojës me rikthimin e skuadrave në fushën e lojës.

Dvornekovicu shërbye nga Pejic por goditja e tij nuk rezultoi e saktë, ndërsa në krahun tjetër Mensah iu afrua katërkëndëshit por pa sukses. Golashënuesi më i mirë i Kategorisë Superiore mori frenat e sulmit duke i dhënë më shumë dinamikë fazës ofensive të Kukësit por as në minutën e 64 nuk arriti të koordinohej. Sërish Pejic vetëm pak sekonda më vonë ku shmangu me mjeshtëri dy mbrojtës dhe dhuroi një top të artë për Eminin që u ndal nga mbrojtja. Sulmuesi nga Maqedonia u bë sërish protagonist pas krosimit të ardhur nga goditja e këndit por Selmani e devijoi topin jashtë. Kukësi pa frena dore sepse protagonisti i radhës ishte Lena por edhe goditja e mesfushorit përfundoi jashtë. Kapiteni i kurbinasve, Erjon Vucaj tentoi goditjen e fitores por pa sukses, ndërsa 9 minuta nga fundi, Pejic u ndal nga shtylla pasi u gjend i vetëm në zonën e rreptësisë. Pak sekonda më vonë Kukësi pretendoi për një 11-metërsh pas rrëzimit të Gurit në zonën e rreptësisë por kryesori Eldorjan Hamitaj nuk ishte i këtij mendimi. Në të 85-ën, Mensah rrezikoi sërish por sërish pa sukses. Një barazim që e bën edhe më interesante betejën e titullit pasi Kukësi vazhdon të kryesojë por tashmë me 2 pikë më shumë se Skënderbeu ndjekës, ndërsa Laçi zbret në zonën e ftohtë Flamurtarin.

20 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)