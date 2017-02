‘Laguna e Patokut’, Cali: Prenga më qëlloi me tytën e pistoletës

Në seancën e sotme gjyqësore kundër deputetit socialist Armando Prenga, ka dëshmuar një nga anëtarët e fisit Cali në lidhje me konfliktin e armatosur për Lagunën e Patokut vitin e shkuar.

Gjok Cali ka vijuar me akuzat ndaj deputetit, i cili nuk ka qenë i pranishëm në seancë. “Na kërcënoi me armë dhe më qëlloi me tytën e pistoletës në kokë”, – u shpreh Cali. Por nga ana tjetër, avokati i Prengës, baftjar Rusi, ka deklaruar edhe një herë se klienti i tij është i pafajshëm.

“Prenga është i pafajshëm. Ai qëlloi në ajër për t’u vetëmbrojtur, pasi Çalët e kërcënuan me thikë. Prenga nuk ka plagosur askënd”- tha ai.

Duke komentuar dekriminalizimin, avokati pranoi se “ende nuk jemi njohur zyrtarisht me kërkesën e Prokurorisë, por Prenga nuk preket nga ky ligj”.

20 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)