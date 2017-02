Meta me homologun kosovar: Mbështesim marrëveshjen e demarkacionit

Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta në një konferencë për mediat me homologun e tij të Kosovës, Kadri Veseli u shpreh se qeveria shqiptare mbështet miratimin e marrëveshjes se demarkacionit me Malin e Zi në mënyrë që vendi të ecë i sigurt në rrugën e integrimit europian.

“Mbështesim miratimin pa ekuivok të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e ZI, per të prfituar liberalizimin e vizave dhe për të ecur në rrugën e integrimit europian të Kosovës, por edhe për të përfunduar anëtarësimin e Malit të Zi në NATO.

Ne mbështesim integrimin europian të Kosovës, e kemi për detyrë dhe ky është interesi i të gjithë shqiptarëve. Kemi edhe një argument tjetër, ne pa Kosovën nuk mund të kishim vajtur ne europianin e Francës. T’i jepet fund një lloj stanjacioni atje dhe mendoj se do të marrë fund ky stanjacion shpresoj me marrëveshjen e demakracionit me Malin e Zi. Dhe e dyta për të zhbllokuar procesin e liberalizimit të vizave”, tha Meta.

Nga ana e tij, Kadri Veseli falenderoi institucionet shqiptare për mbështetjen e Kosovës dhe shprehu vendosmërinë e Kosovës për të plotësuar detyrimet për rrugëtimin drejt BE.

20 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)