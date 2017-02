Arrestohet ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve

Është arrestuar këtë të martë ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Artur Zoto. Personi në fjalë akuzohet për korrupsion pasiv, konkretisht për abuzim me tenderët. Gjykata e Tiranës kishte vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” në mungesë për Zoton, i cili sot ka rënë në pranga.

Më parë, për të njëjtën akuzë është arrestuar edhe zëvendësi i Zotos, Iljaz Labi. Me kërkesë të Prokurorisë për Krime të Renda, gjykata ka vendosur masen e sigurise “arrest me burg” për Zoton, i dyshuar për “korrupsion pasiv”, në kuader të hetimit të nisur pak kohe më parë, ku u arrestua edhe ish-zevendesi i tij, Iljaz Labi.

Urdheri i arrestit është zbatuar nga Policia e Shtetit pasditen e sotme, 21 shkurt. Zoto dha dorëheqjen nga posti i drejtorit të Burgjeve në korrik të vitit të kaluar, për shkak të arsyeve personale dhe familjare. Në korrik të 2016, ai dha dorëheqjen me pretendimin se nuk mund ta mbante këtë detyrë për shkak të arsyeve personale dhe familjare. Zoto mbante detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm i Burgjeve prej 3 tetorit 2013.

Dorëheqja e Zotos erdhi katër ditë pas arrestimit të zëvendës/drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Iljaz Labi dhe 4 administratorëve të kompanive private, të akuzuar për korrupsion pasiv i zyrtarëve të lartë dhe për korrupsion aktiv gjatë procedurave të prokurimit publik për blerje ushqimesh për burgjet në Shqipëri. Sipas hetimeve të organit të akuzës, mësohet se administratorët e kompanive bënin marrëveshje për të kryer konkurrim fiktiv në tenderët e zhvilluara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për furnizimin me ushqime.

Kërkesa e Zotos për dorëheqje

“I Nderuar Zoti Ministër,

Me Urdhrin e Kryeministrit të Shqipërisë Nr. 149 datë 03.10.2013 jam emëruar në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. Duke marrë në konsideratë situatën e sistemit të burgjeve shqiptare dhe rëndësinë si institucion i veçantë i sigurisë kombëtare, u angazhova maksimalisht për kryerjen me përgjegjshmëri të lartë të detyrave funksionale në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Gjatë periudhës që kam ushtruar detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve janë ndërmarrë një sërë reformash dhe iniciativa të rëndësishme, të cilat kanë synuar zbatimin e ligjshmërisë në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, si dhe transformimin e sistemit të burgjeve në një mundësi rehabilitimi për personat me liri të kufizuar. Prioritet i është dhënë forcimit të masave antikorrupsion, kur për herë të parë përgjatë viteve 2013-2016 u vunë në zbatim masa specifike për parandalimin e korrupsionit në sistemin e burgjeve, kontrollin dhe monitorimin e praktikave të dhënies së lejeve shpërblyese dhe të veçanta për personat me liri të kufizuar, si dhe forcimin e mekanizmit të kërkesë ankesës në bashkëpunim të ngushtë edhe me aktorë të jashtëm.

Gjithashtu, gjatë viteve që kam ushtruar këtë funksion publik, jam përkushtuar për ndryshimin e filozofisë së menaxhimit të sistemit të burgjeve, nëpërmjet vënies në funksion të metodologjive bashkëkohore për administrimin e sigurisë në institucionet penitenciare, regjimin ditor të personave me liri të kufizuar, vlerësimin e performancës individuale të stafit si dhe të institucioneve, duke vendosur baza të rëndësishme për organizimin dhe funksionimin në nivel qendror dhe lokal. Duke e konsideruar të pamundur ushtrimin e kësaj detyre në vijim, për shkak të arsyeve personale dhe familjare, ju paraqes dorëheqjen time nga detyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve.”

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)