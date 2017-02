Basha këmbëngul: Qeveri teknike, ose zgjedhje nuk ka

Kryetari i PD, Lulzim Basha është shprehur sërish i vendosur se nuk do të ketë negociata për vendimin e marrë ditën e shtunë. Ai tha kërkon me çdo kusht që të shkojë në zgjedhje me qeveri teknike ose në të kundërt zgjedhje nuk do te ketë.

“Qëndresa jonë këtu sot, nesër dhe deri në arritjen e fitores sonë është garancia dhe vendimi që do ti shkojmë bashkë deri në fund. Nuk do të ketë kthim pas. Zero negociata me vendimin e shpallur, qeveri teknike ose zgjedhje nuk do të ketë. Nuk ka siguri, liri e mirëqenie nëse vendi bie në humnerën e krimit, drogës dhe zgjedhjeve të kapura. Ta dëgjojnë zërin e qytetarëve, përndryshe sheshi i 18 shkurtit do të mbushet 2 herë më shumë dhe vala popullore nuk do të ndalet. Kjo lëvizje do të përfundojë vetëm me fitoren e popullit shqiptar ”, tha Basha.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)