EKSKLUZIVE / Masakra në Vlorë, babai i viktimës: Drejtësia po favorizon vrasësit

Silvana Muça

Vazhdon saga e gjyqeve për vrasjen e 3-fishtë, të ndodhur më 7 prill 2015 në Vlorë. Bëhet fjalë për krimin makabër, të ndodhur brenda një lokali në lagjen “Çole”, të Vlorës, ku mbetën të vrarë Albi Limaj, Ardi Velaj, Haki Rakipi dhe u plagos shtetasi Aleksandër Llanaj. Për këtë krim makabër, atë kohë policia arrestoi shtetasin Bertil Alliaj, Ani Begajn dhe të akuzuarin kryesor, Aleksandër Llanajn. Ndaj këtij të fundit Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë dhe ajo e Apelit, e kanë dënuar me burgim të përjetshëm, por që arrin të fitojë uljen me 1/3 e dënimit.

Gazeta Shqip disponon dosjen e plotë të masakrës dhe gjatë këtyre ditëve, do të publikojë materiale të rëndësishme. Aty flitet për motivin e sherrit mes dy grupeve dhe organizimin për vrasjen e 3-fishtë. Gjithçka nisi në një qendër interneti, nga një shikim i shtrembër dhe që përfundoi në bilanc lufte. Në orën 14:00 të 7 prillit 2015, shtetasi Albi Limaj dhe Aleksandër Llanaj shkojnë që të takohen me viktimat Ardi Velaj dhe Haki Rakipi, për tu sqaruar rreth një mosmarrëveshjeje banale, të ndodhur një natë më parë. Palët nuk arritën që të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe si pasojë, mbetën të vrarë 3 persona dhe tjetri u plagos. Dy miqtë e Aleksandër Llanajt, Ani Begal dhe Bertil Alliaj, akuzohen si bashkëpunëtorë në krim por tashmë janë në liri, ndonëse ekziston një urdhër arresit sepse janë dënuar me nga 23 vjet burg secili. Sot shkrimi nis me ankesat e dy familjarëve të viktimave, Ardi Velaj dhe Haki Rakipi. Prindërit janë ankuar për mënyrën se si po zhvillohet procesi gjyqësor dhe i tremben faktit se drejtësia nuk do të bëhet kurrë. Më 15 shkurt të 2017, është zhvilluar seanca e radhës në Gjykatën e Shkallës së Lartë, Tiranë. Shefki Aliaj, babai i Ardit, në intervistën e dhënë shprehet se procesi gjyqësor po shitet dhe se vrasësit po dënohen në mënyrën më të lehtë të mundshme. Madje ai akuzon edhe prokurorin e çështjes, se po del në mbrojtje të ekzekutorëve të djalit të tij.

Çfarë kërkoni?

Unë kërkoj rishikim të çështjes gjyqësore, pasi Prokuroria e Vlorës, Gjykata e Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit në Vlorë, e kanë shitur procesin gjyqësor. Ata aplikuan gjykimin e shkurtuar për Aleksandër Llanajn, ndërkohë që e kanë dënuar edhe me burgim të përjetshëm. Nuk arrij që ta kuptoj se si mund të aplikohet gjykimi i shkurtuar, që sjell dhe uljen me 1/3 e dënimit për një person që akuzohet për të paktën 2 vrasje.

Sipas jush, ku qëndrojnë shkeljet?

Aleksandër Llanaj nuk mund të përfitojë gjykim të shkurtuar sepse ndaj tij është dhënë masa e dënimit me burgim të përjetshëm. Ndërkohë, është ende i lirë shtetasi Bertil Alliaj ndonëse ekspertiza ka gjetur në duart e tij gjurmë baruti. Kjo provë ngre dyshime të forta se edhe ai është i përfshirë në vrasjen e djalit tim dhe shokut të tij. Gjithashtu ai akuzohet si personi që fshehu armët e krimit të Aleksandër Llanajt dhe viktimës Albi Limaj. Qëllimi është që të fajësojnë shokun e tyre, Albi Limaj, i cili ka mbetur i vdekur nga shkëmbimi i armëve atë ditë. Limaj është vrarë nga shoku i tij, Aleksandër Llanaj.

Pse dyshoni se procesi gjyqësor po devijon?

Ka shumë dritëhije në këtë proces. Aleksandër Llanaj kur u plagos, prej disa ditësh ka qenë i shtruar në një spital privat në Tiranë. Kur është bërë operacion, grupi hetimor nuk ka qenë i pranishëm. Ai është njoftuar vetëm kur mjekët i kanë nxjerrë nga trupi një predhë, e cila është një provë shumë e rëndësishme për hetimin e çështjes. Atij nuk i janë marrë provat e duarve, që do të vërtetonin prezencën e barutit të mbetur nga shkrepja e pistoletës.

Ndërkohë, shtetasit Bertil Alliajti, i cili është edhe djali i tezes së Llanajt, i janë gjetur prova që e implikojnë në krim. Në duart e tij u gjet gjurmë baruti, që mbetet pas kryerjes së qitjes më armë zjarri. Pala e krimit ka fshehur armët e zjarrit, për të fajësuar viktimën Albi Limajn. Jam i shqetësuar për faktin se Alliaj nuk është akuzuar si ekzekutor, por thjeshtë si bashkëpunëtorë, ndërkohë që provat flasin të kundërtën. Pastaj, i gjithë hetimi është mbuluar me mister.

Pse e mendoni një gjë të tillë?

Ekzekutorët e krimit makabër janë dy persona. Në lidhje me pistoletat që janë gjetur në skenën e krimit, njëra pranë trupit të djalit tim dhe tjera pranë Haki Rakipit, i cili është shoku i fëmijërisë i djalit tim. Pistoleta e gjetur pranë Ardit nuk ka kryer qitje. Ndërkohë një gjë shumë dyshuese është se nga ekspertiza që iu është bërë armëve të gjetura në lokal, nuk u gjetën gjurmë papilare. Nëse do ishin të djalit tim dhe shokut të tij, do të mund që të identifikoheshin. Pra dua të di se kujt i përkasin këto pistoleta. Ato janë të paidentifikuara. Ndërkohë, ka edhe video që ndihmojnë në zbardhjen e krimit, por neve nuk na janë dhënë që t’i shohim. Edhe kjo provë, mjaft e rëndësishme na forcon bindjen se procesi po manipulohet.

Jeni ankuar për proceset gjyqësore?

Po, disa herë. I kam dërguar shkresa ministrit të Drejtësisë dhe Presidentit, por nuk kam marrë zgjidhje. Kur çështja kaloi në Gjykatën e Apelit, asgjë nuk ndryshoi. Kjo e fundit la në fuqi të njëjtin dënim me atë të shkallës së parë. Prokuroria e ka çuar çështjen në Gjykatën e Lartë. Na thirrën që të ishim prezent.

Çfarë ndodhi gjatë seancës

Prokurori i çështjes mori rolin e avokatit të vrasësve. Ai mohoi 80% të akuzës. Bënte sikur lexonte, por nuk tha asgjë me rëndë në lidhje me krimin e rëndë. Ai kërkoi që për Aleksandër Llanajn të mbetej në fuqi e njëjta masë dënimi, ndërsa për dy të tjerët, Ani Vegaj dhe Bertil Allin kërkoi favorizim; domethënë ulje dënimi. Me pak fjalë, prokurori po devijon çështjen. Djemtë nuk na i ka vrarë më Llanaj, por drejtësia. Presim vendimin e Gjykatës së Shkallës së Lartë dhe seanca e radhës është me 23 shkurt 2017. Në Shqipëri, paraja të fajëson kur s’ke faj; të shfajëson kur ke faj.

Vijon nesër, me të tjera detaje….

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)