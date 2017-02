Era Istrefi flet për këngën e re: Aty është një pjesë e shpirtit

Të gjithë fansat janë në pritje të këngës së re “Redrum”, të Era Istrefit dhe më në fund lajmi i mirë për ata erdhi. Kënga e re e saj do të publikohet më 24 shkurt 2017 dhe lajmi është dhënë nga vetë këngëtarja nëpërmjet rrjeteve sociale.

“Jam bërë shumë emocionale kohët e fundit dhe duke kontaktuar me familjen dhe të dashurit e mi. Dashuria është ajo për të cilën kemi më shumë nevojë. Shpresoj që do ta pëlqeni “Redrum” pasi aty është një pjesë e shpirtit tim!

Shpresoj nuk do t’ju zhgënjej duke mos qenë aktive. Do mundohem të punoj sa me shumë për t’u sjellë ju muzikë dhe një shije të mirë arti. Por ende e ndjej sikur jam në një punë në progres. Dua t’u falënderoj që jeni këtu për mua, ju jeni më shumë se aq sa unë tregoj. Shpresoj t’ju jap të njëjtën dashuri që ju më jepni mua. Ju du, shkruan 21-vjeçarja, ku nuk harron të jetë falënderuese për fansat që e bëjnë të kryesojë si njëra ndër këngëtaret në top listë”, shkruan ajo.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)