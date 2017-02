Grabitja e 3.2 milionë eurove, shpallet në kërkim Klement Çala

Një tjetër person i shtohet listës së dyshuar të anëtarëve të bandës së Rinasit që grabitën para dy javësh 3.2 milionë euro në autoblindat e një banke të nivelit të dytë në rrugën Qafë Kashar-Rinas.

Burime policore bëjnë të ditura se është shpallur në kërkim shtetasi Klement Çala, 28 vjeç nga Elbasani, i dënuar më parë për grabitje në shtetin grek. Çala u arrestuar në vitin 2015 në Shqipëri, por Gjykata e Vlorës e liroi me pretendimin se nuk është person i rrezikshëm.

Mësohet se emri i tij ka dalë pas dëshmisë së njërit prej të arrestuarve të bandës që është shpallur edhe si i penduar i drejtësisë.

Një provë e fortë kundër tij është edhe një letër-porosi e ardhur nga Greqia, ky dyshohet se së bashku me Admir Muratajn (i kërkuari tjetër i bandës së grabitjeve në rrugën drejt Rinasit), kanë grabitur një bankë në Larisa. Çala, bëhet kështu i dyshuari i shtatë i bandës së grabitjes së 3.2 milionë eurove.

Prokuroria ka dyshime që mund të ketë qenë pjesë e grupit edhe në grabitjet që ndodhën në Rinas, por megjithatë, për të nuk ka ndonjë provë konkrete, vetëm dyshime.

Gjithashtu, Çala është ndër pjesëtarët e grupit të Ilir Kupës që u arratisën nga burgu i Trikallës në Greqi.

Ai së bashku me Ilir Kupën dhe Admir Muratajn kaluan kufirin e gjelbër dhe u fshehën në Shqipëri. Mirëpo, Klement Çala është arrestuar më parë në Vlorë, por mbetet mister se si është liruar nga gjykata me gjithë akuzat e ngritura ndaj tij.

Klement Çala u arrestua ne Vlore me dt 29 qershor 2015. Në momentin e arrestimit, Çala ishte duke drejtuar një automjet tip “Benz” me targë, AA 447 KO. Ai braktisi mjetin dhe tentoi te largohej me vrap, por u neutralizua nga efektivet e policisë, te cilët kishin rrethuar vendin ku u be ndërhyrja.

Në momentin e kapjes ai iu prezantua Policisë si shtetas kosovar me identitetin Semir Koca, i cili dispononte një Pasaportë dhe një ID, me të njëjtin emër që i përkasin Republikës së Kosovës.

Deri tani janë arrestuar gjashtë persona nga grupi i grabitësve, ndërkohë që dy janë shpallur në kërkim.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)