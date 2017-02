Horoskopi – 21 shkurt 2017

DASHI

Do të ndihmoni ata që kanë nevojë sot për ndihmën tuaj, por mundohuni të mos lini pas dore interesat tuaja. Është e kotë të kërkoni të analizoni situata, kur zemra tashmë e di fare mirë se çfarë kërkon.

DEMI

Dita do të jetë aktive. Do të përfundoni gjërat që keni lënë pezull dhe do të ndiheni më të qetë në pjesën tjetër të duke kaluar ditë të këndshme.

BINJAKET

Do të jetë një ditë e shkëlqyer. Edhe pse gjatë do të vazhdoni të bëni rutinën e zakonshme, do të jeni më energjikë dhe do të punoni me zell.

GAFORRJA Këtë javë do të ndieni ankth dhe entuziazëm njëkohësisht. Është një ndjenjë që as vetë nuk e kuptoni, por të paktën do të jeni të qetë e të sigurte në ato që do të bëni.

LUANI

Kjo periudhë po ju bën më të ndjeshëm se zakonisht. Do të ndiheni të lirë, fizikisht dhe emocionalisht. Do të ndryshoni pikëpamjen personale, gjë të cilën do ta keni të vështirë në fillim.

VIRGJERESHA

Fillimi i javës do të jetë ndryshe nga sa e prisnit. Pozitiv apo negativ kjo varet nga gjërat që ju keni në zemër. Prandaj bëni kujdes; mendojini gjërat përbrenda në fillim dhe më pas punoni t’i realizoni.

PESHORJA

Dashuria do të jetë në ajër këtë javë. Edhe pse ndiheni në ankth dhe keni frikë, kjo ndjenjë do të kalojë pasi të njiheni më shumë me njëri-tjetrin. Këtë javë do të merrni shpërblimet e një pune të kryer muaj më parë.

AKREPI

Optimizmi dhe energjia ju mbështesin edhe pse idetë nuk do i keni të qarta. Mbështetuni fort tek parimet tuaja e çdo vështirësi mund ta kaloni fare lehtë.

SHIGJETARI

Në fushën sentimentale do të ndjeheni mjaft komod në pozicionin që do të ndodheni. Kushtojini më shumë vëmendje momenteve të qetësisë pavarësisht impenjimeve të shumta që mund të keni në punë.

BRICJAPI

Kini kujdes nga shpërqendrimi sot: mos i besoni memories, por bazohuni tek faktet. Një person që ju do sinqerisht do të mundohet të vërë pak rregull në impenjimet tuaja.

UJORI

Kënaqësitë mbërrijnë edhe pse ndonjëherë jo gjithçka shkon ashtu siç e kishit parashikuar juve. Yjet në shenjë do ju japin mundësinë për të shprehur sa më mirë ato që ndjeni, duke u mirëkuptuar nga të tjerët.

PESHQIT

Nëse keni të bëni me të afërm apo miq intimë për aktivitetin tuaj profesional, do ju duhet të përballeni me një diskutim jo fort të këndshëm. Tregohuni të kujdesshëm të mos tregoni një sjellje shumë arrogante.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)