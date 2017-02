Miqësore Shqipëri-Bosnjë më 28 mars

Federata Shqiptare e Futbollit ka arritur akordin për ndeshjen miqesore për daten 28 mars, e cila është tashmë zyrtare dhe e konfirmuar që do te luhet ne “Elbasan Arena” kundër skuadrës përfaqësuese të Bosnjës.

Kështu, pas takimit zyrtar me Italinë në 24 mars në Palermo, Shqipëria do të shfrytezojë edhe datën e dytë të lirë të UEFA-s, atë me 28 mars, ku skuadra e De Biazit do të presë në një takim miqësor Bosnjën.

Gjithçka është zyrtare dhe e konfirmuar. Kuqezinjtë do të përballen në një test miqësor me skuadrën e Edin Dzekos e shumë lojtarëve të tjerë. Orari mbetet për t’u konfirmuar në ditët në vijim.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)