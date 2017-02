Vrasja në Belgjikë, shtyhet pretenca për Frrokun; 16 vjet burg për mikun e tij

Prokuroria ka shtyrë sot dhënien e pretencës për ish-deputetin Mark Frroku të akuzuar për vrasjen e Aleksandër Kurtit në Belgjikë. Kjo pasi në seancë ku do të paraqitej edhe vendimi i organit të akuzës për dënimin e Frrokut, ky i fundit mungonte dhe po ashtu edhe avokatët e tij.

Ndërkaq Prokuroria ka kërkuar sot dënimin me 16 vjet burg të Kristian Morina (Marinaj), personi që akuzohet si bashkëpunëtor i Mark Frrokut, në vrasjen e Aleksandër Kurtit në 1999 në Belgjikë.

“Prokuroria e Tiranes kerkon 16 vjet burgim per Kristjan Martinaj, i akuzuar per vrasjen ne bashkepunim, ne Belgjike, te shtetasit Aleksander Kurti. Per kete ngjarje akuzohet edhe ish-deputeti Mark Frroku, konkluzionet per te cilin jane shtyre per ne dt. 28 shkurt”, – thuhet në njoftimin për shtyp.

Pretenca e prokurorisë është dhënë gjatë seancës së sotme të mbyllur për mediat ku merrnin pjesë vetëm familjarët.

Marinaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar. I dyshuari, emri i të cilit ndodhet në listën e personave të shumëkërkuar nga drejtësia shqiptare, njihet edhe me disa emra të tjera, si Arjan Bytyçi, Hilë Joka ose Hilë Morina.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)