Zvicra u jep dokumentet 20 mijë shqiptarëve ilegalë

Gjeneva ka bërë një hap përpara për sa i përket lehtësimit të proceduarve për pajisjen e emigrantëve ilegale me dokumente. Të gjithë ata që kanë qenë pa lejë qëndrimi deri më tani në Zvicër, do të pajisen me vizën B.

Në këtë shtet numërohen të paktën 67.000 emigrantëve “pa letra” , ku 20 mijë prej tyre janë shqiptarë, kryesisht nga Kosova, Maqedonia dhe Lugina e Preshevës, e Shqipëria. Ky projekt ka marrë mbështetje edhe nga departamenti federal i drejtësisë dhe policisë, kryesuar nga këshilltari, Federale Simonetta Sommaruga.

21 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)