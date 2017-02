“Der Standartd”: Vlahutin ndihet e kërcënuar në Tiranë, ruhet 24 ore policë

Ambasadorja e BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin, si dhe familjarët e saj janë vënë 24 orë nën ruajtjen e policëve të armatosur. Kohët e fundit ajo ka marrë kërcënime.”

Artikulli i publikuar në të përditshmen austriake “Der Standard” tregon se arsyeja e kërcënimeve lidhet me faktin se “ishte e qartë se do ishte e vështirë të zbatoje reformën në drejtësi në Shqipërinë me korrupsion endemik, por edhe vetë të brendshmit janë të habitur nga presioni i madh,”.

E përditshmja “Der Standard”, mbi zhvillimet e fundit në Shqipëri, sa i takon ambasadores së BE-së në vendin tonë, Romana Vlahutin, thotë se qeveria shqiptare vendosi shtimin e rojeve personale.

Artikulli vijon me vështirësitë që po has reforma në drejtësi, duke kujtuar punën dhe këmbënguljen e ambasadorëve Lu dhe Vlahutin dhe faktin që ambasada amerikane në vend ka vendosur refuzimin apo bllokimin e vizave për disa zyrtarë, gjyqtarë e prokurorë.

Duke u ndalur te reforma në drejtësi, gazeta kujton letrën e që ministri i LSI-së, Petrit Vasili i drejtoi kreut të Shtetit, për bordin e ONM, për të cilin tha se është mbi Kushtetutën dhe si i tillë i papranueshëm.

“Në krye të kritikave ndaj ONM është ministri i Drejtësisë, i partisë së vogël në koalicionin qeverisës, LSI. Në një letër për SHBA dhe BE, ai shkruan se “partitë” nuk kanë rënë dakord për këtë instancë. Dukshëm LSI, e drejtuar nga kreu i Kuvendit, Ilir Meta, kurorëzuesi i fituesit në politikën shqiptare, është e shqetësuar që SHBA e BE bashkëpunojnë në radhë të parë me kryeministrin Edi Rama”, thuhet në këtë artikull.

Në fund, theksohet edhe sulmi ndaj Vlahutin, teksa u akuzua si sorosiane. “Se sa nevozë janë bërë oligarkët në Shqipëri, e tregon fushata aktuale kundër Vlahutin të BE. Ajo akuzohet se është e lidhur me miliarderin dhe filantropin Xhorxh Soros. Përpjekje të ngjashme për diskreditim ka pasur për një kohë të gjatë edhe në Maqedoni,” raporton “Der Standard”.

22 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)