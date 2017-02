EKSKLUZIVE / Masakra e Vlorës, sherri nisi pas një ditëlindjeje

Silvana Muça

Një ditë më parë gazeta “Shqip” publikoi një shkrim rreth masakrës së ndodhur më 7 Prill 2015 në lagjen “Çole” të Vlorës, ku mbetën të vrarë Albi Limaj, Ardi Velaj, Haki Rakipi dhe u plagos Aleksandër Llanaj. Prindërit e njërit prej viktimave, ka dyshime se procesi gjyqësor po cenohet dhe të akuzuarit për krimin e rëndë Aleksandër Llanaj, Ani Begaj dhe Berti Alliaj nuk po marrin dënimin e merituar. Sot shkrimi do të vijojë me zanafillën e sherrit mes dy grupeve në konflikt. Gjithçka ka nisur nga një debat banal, por që përfundoi në një masakër me bilanc lufte.

Si nisi sherri?

Më 6 prill 2015, Xhuljano L., ka pasur ditëlindjen dhe kishte dalë që të festonte me shokun e tij Albi Limaj dhe 3 vajza. Festa është zhvilluar tek lokal “A…”, që ndodhet në zonën e quajtur “Uji i Ftohtë”, Vlorë. Darka ka përfunduar afër mesnatës dhe të rinjtë janë larguar nga aty rreth orës 23:30. Fillimisht ata kanë shoqëruar vajzat në shtëpi dhe më pas kanë menduar që të luajnë poker në një qendër interneti. Xhuljano L., futet tek internet ‘En..’, ndërsa shoku i tij Albi Limaj shkon për të blerë cigare. Kur Xhuljano është futur brenda, ka parë që aty ndodhej Ardi Velaj, Haki Rakipin dhe dy persona të tjerë. Ardi Velaj e ka sharë Xhuljanon tek miqtë e tij dhe madje të gjithë e shikonin me inatë. Kjo nuk i ka pëlqyer Xhuljanos, e për pasoj i afrohet Ardit dhe i kërkon që të dalin pak jashtë internetit për të folur. Aty e ka pyetur:-“Pse më shan?”. Ardi Velaj nuk i ka kthyer përgjigje, por e ka goditur në fytyrë dhe më pas i ka kërkuar që të ulet në gjunjë. “Ulu në gjunjë dhe me kërko falje!”, i ka thënë Ardi. I dhunuari e ka refuzuar kërkesën. Në këto momente, nga qendra e internetit del Haki Rakipi së bashku me dy personat e tjerë. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin ushtrojnë dhunë ndaj Xhuljanos.

Xhuljano i kërkon pistoletë Albit për tu hakmarrë

Kur Xhuljano arrin që ty largohet fillimisht merr në telefon Albi Limajn për t’i treguar se çfarë kishte ngjarë. Gjithashtu ai i kërkon ndihmë edhe shokut tjetër, Aleksandër Llanajt nëpërmjet telefonit. Ky i ka thënë se nuk mund të takohen atë natë, por do të sqarohen nesër. “Nuk vij dot sonte, por i takojmë nesër dhe sqarohemi me ata”, i është përgjigjur Llanaj. Pas kësaj, Xhuljano është takuar sërish me Albi Limajn. Ai i ka treguar me detaje gjithçka që ka ngjarë mes tyre. “Me jep një pistoletë që ta qëlloj”, i ka thënë Xhuljano, kërkesë kjo e refuzuar nga shoku i tij. Albi dhe Xhuljano nuk kanë shkuar në shtëpi atë natë, por bënin xhiro me makinë. Në orën 4:00 të mëngjesit të 7 prillit ata kanë parë Ardi Velajn, që e thërrisnin Dushi dhe shokun e tij të fëmijërisë, Haki Rakipin që po lëviznin me një makinë “Smart”. Ata u bëjnë shenjë këtyre dy të fundit që të ndalen dhe nga makina del Albi Limaj për të folur me Ardi Veljan.

Dy të rinjtë kanë qëndruar aty për rreth 30 minuta dhe janë konfliktuar me njëri-tjetrin. Ardi i ka kërkuar llogari se pse po e mbronte Xhuljanon dhe se ishte në krahun e gabuar. “Nuk e kuptoj se pse po e mbron! Po bën gabim dhe je në anën e gabuar”, i ka thënë Ardi. Kur Albi është futur në makinë, i ka thënë Xhuljanos që të shkojnë në një lokal për të folur me qetësi. Gjithashtu i ka premtuar edhe gjetjen e armës. “Do ta gjej një armë që t’i qëllosh se unë nuk e bëj dot se kam njohje”, mësohet t’i ketë thënë viktima, Xhuljano. Në orët e para të mëngjesit palët kanë shkuar secili në banesat e tyre për të fjetur gjumë. Askush nuk e dinte se më e keqja akoma nuk kishte ardhur. Pas disa orësh, ngjarja merr një tjetër kthesë dhe Xhuljano, ndonëse është personi që futi në sherr dy grupet e të rinjve; tashmë ndodhet jashtë kësaj përplasjeje të përgjakshme.

Historia e tmerrshme vijon nesër, me detaje që nuk janë publikuar asnjëherë….

