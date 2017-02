Fleckenstein: PD të kthehet në punë, Berisha t’i lërë përrallat ‘sorosiane’

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, në një konferencë për mediat ka folur për integrimin e Shqipërisë dhe çështjen Soros.

Ai deklaroi se PE mbështet integrimin e Shqipërisë. Për sa i përket Soros, komisioneri u shpreh se Sali Berisha nuk duhet të flasë më për përrallën sorosiane. Fleckenstein theksoi se përrallën sorosiane e ka dëgjuar në Maqedoni.

“Unë kam thënë që ne ndjehemi si miq dhe miqtë janë miq të vërtetë kur ata thonë të vërtetën, atë të vërtetë që ata ndjejnë dhe kur ajo nuk u pëlqen disave. Dhe në fakt kjo miqësi nuk është miqësi kundrejt individëve, nuk ka të bëjë me një kryeministër apo me një udhëheqës opozite, ndaj më lejoni të jem i drejtpërdrejtë me ju, – tha ai. – Ne po luftojmë për të njëjtin objektiv dhe ndonjëherë ka dhe keqkuptime e nuk kuptohemi me njëri-tjetrin, por kjo nuk është një betejë private, por ne jemi tërësisht të bashkuar dhe përfaqësojmë institucionet e të gjitha autoriteteve të BE e Amerikës. Kam shumë respekt për Berishën, ndoshta më shumë sesa mendoni ju dhe këtë e kam me të vërtetë. Por ama do të doja që t’i kërkoja të mos fliste më për këto përralla sorosiane, e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni”, deklaroi ai.

Fleckenstein i ka kërkuar sërish PD që të lërë bojkotin parlamentar dhe t’i kthehet punës për të mos bllokuar procesin e vettingut.

“Bojkoti i Kuvendit është për mendimin tonë jo mënyra e duhur sidomos për sa i përket atyre zgjedhësve që kanë votuar për deputetet. Prandaj i kërkoj kolegëve të mi në PD që të vazhdojnë të kërkojnë që ata mendojnë se është e nevojshme, por të kthehen në punë. Mund tju siguroj se ky nuk është mendimi i Knut Fleckenstein, as i Hahn, Mogherinit apo Vlahutin por e të gjithëve ne dhe Eduard Kukan. Reforma në drejtësi ka qenë një betejë e fortë, në mënyrë që për opozitën të siguronim ndarjen 50 me 50 në komisione dhe prandaj i them kolegëve të PD mos na jepni ndjesinë që e keni keqpërdorur këtë. Prandaj minimalja është të ktheheni në komisionet, mos ndaloni procesin e vettingut dhe reformën në drejtësi”, – theksoi eurodeputeti gjerman.

22 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)