FSHF prezanton fanellat e reja të kombëtares

Një uniformë e re për një fillim të ri. FSHF prezantoi fanelat e reja të Kombëtares, të dizenjuara për eleminatoret e Botërorit Rusi 2018. Natyrshëm një vazhdim i bashkëpunimit të suksesëshëm me Macron, pas atij të Triumf një fanellë që tejkaloi cdo parashikim në aspektin e vlerësimit në arenën ndërkombëtare, atij komercial e gjithashtu duke rezultuar fatsjellëse për kuqezi njtë në Europianin francez, sic theksoi në fjalën e tij dhe Presidenti Armand Duka .

“Jemi sot këtu për të prezantuar fanellen e re. Një vit më parë kemi shpallur martesën 6-vjecare me Macron. Që prodhoi një bluzë me të cilën u përfaqësuean në euroopiam, triumf ishte dhe besoj na solli sukses,. Ishte fat për ne por edhe për Macron që që nga ajo ditë ka rritur shifrat e saj në tregun botëror jo vetëm me bluzat e Shqipërisë. Bluzat e re uroj të na sjellë sërish fat dhe të kthehet në simbol të gjithë atërë që do të ndjekin ekipin kombëtare dhe shpresoj të jetë fatsjellëse për ekipin.”

Sytë nga e ardhmja pra me një fanelë të re që siç shpjegoi drejtori i Departamentit të marketingut në FSHF Gazmend Malo, në krijimin e së cilës është synuar rinovimi i imazhit të Kombëtares, duke ruajtur traditën dhe identitetin kombëtar. Kush mund ta përfaqësojë atë më mirë se sa simboli ynë kombëtar, shqiponja, këtë herë një element i përcjellë prej saj në fanelë janë puplat e kraharorit që identifikohen në një fanelë plot sharm e krenari, ndërkohë që në pjesën e brendshme ashtu si te Triumf, është ruajtur vargu i famshëm i Naim Frashërit, “Ti Shqipëri më ep nder”.

“Uniforma e parë mbetet rigorizisht në ngjyrat kuqezi, e dyta në versionin e bardhë me kombinimimn e të zezës në krahë, ndërsa e treta në ngjuyrë të zezë. Një risi në to është përdorimi i logos së Federatës që në fakt është flamuri i Shqipërrisë.”

Në ceremoninë e prezantimit fillimisht fanelat e reja u shfaqën në versionin e femrave, një zgjedhej për të ndihmuar në rritjen e popullaritetit për këtë Kategori. Më pas rradha e modeleve të Kombëtares së De Biasit, me modelët e përzgjedhur që bënë prezantimin, ndërkohë që pasojë e impenjimeve të futbollistëve të Kombëtares ndër ta prezent ishte Alban Hoxha që bëri edhe vlerësimin e parë.

22 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)