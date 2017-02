Shkodër, përplasen dy motorë; një i vdekur e një i plagosur

Një aksident fatal ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Shkodër –Golem, me pasojë vdekje. Burime nga policia bëjnë me dije se rreth orës 15:45 se mjeti tip një motoçikletë tip YAMAHA me targë AE 695, me drejtues Osman Mataj 51 vjeç, banues në Postribë, Shkodër është përplasur me një tjetër motoçikletë DAYANG, pa targa, me drejtues shtetasin Agron Velijaj 48 vjeç, banues në Postribë, Shkodër.

Për pasojë shtetasi Osman Mataj ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ndërsa shtetasi Agron Velijaj, u transportua në Spitalin Rajonal Shkodër, për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë mos respektimi i sinjalistikës rrugore nga ana e shtetasit A. Velijaj. Për shtetasin Agron Velijaj do të kryhen veprimet procedurale dhe do të arrestohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

22 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)