Banorët e Zharrëzës vijojnë marshimin; MEI: Janë të manipuluar

Grevistët e Zharrëzës vijojnë marshimin drejt Tiranës për të protestuar në lidhje me kërkesat e tyre.

Ata thonë se nuk kanë arritur asnjë marrëveshje me autoritetet për dëmshpërblimet për banesat e dëmtuara. Por Ministria e Energjisë deklaron të kundërtën.

“Më vjen keq, janë të manipuluar. Qeveria ka marrë përsipër t’ua rindërtojë shtëpitë e shkatërruara dhe të riparojë ato të dëmtuara pa pasur parasysh se kur do të zgjidhë konfliktin me “Bankers”. Ka mbaruar procesi i vlerësimit dhe menjëherë do të fillojë ndërhyrja për sistemimin e tyre në banesa sociale, ose në banesa me qira derisa shtëpitë të bëhen të banueshme”, thotë Ilir Bejtja.

Qeveria urdhëroi kompaninë nxjerrëse të ndërpriste injektimin e ujit në tre puse dhe kjo masë, thotë zëvendësministri, ka reduktuar ndjeshëm lëkundjet.

Por për të dalë me një konkluzion të pranueshëm nga të dyja palët, qeveria dhe kompania kanë rënë dakord të caktojnë një ekspert të pavarur për vlerësimin e të dhënave sizmike.

23 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)