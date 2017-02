Francezët, peticion Obamës për t’u bërë president

Një grup aktivistësh francezë kanë nisur një fushatë për mbledhjen e firmave për të bindur Barack Obamën të kandidiojë për zgjedhjet presidenciale në Francë. Qëllimi është ai për të mbërritur deri në 1 milion persona para 15 marsit dhe pastaj t’i shkruajnë ish-presidentit amerikan. Pse pikërisht Obama? Sepse ka CV-në më të mirë në botë për këtë detyrë”, – lexohet në sajtin www.obama2017.fr.

Në fakt nuk ka pengesa teknike për kandidimin në Francë të ish-presidentit, por pyetja është: a do të pranonte?

Grupi ka nisur edhe një fushatë me posterë që janë shfaqur në disa qytete të Francës. “Kemi mbetur të befasuar për të kuptuar që kjo ëndërr mund të realizohet, që bota politike mund të ofrojë edhe një herë një personalitet që adhurojmë, dikë që na lejon të shikojmë me qetësi të ardhmen”, – kanë thënë organizatorët e sajtit të lajmeve amerikane, “Mashable”.

Sipas aktivistëve, zgjedhja e një ish-presidenti të huaj si Barack Obama, do të ishte një leksion demokracie dhe profesionalizmi, duke parë CV-në e tij shembullore. Është e qartë që bëhet fjalë për një provokim dhe që Obama nuk do të kandidojë asnjëherë për zgjedhjet presidenciale franceze: “Duam vetëm që t’i bëjmë lexuesit të mendojnë, të mbështesin politikat tona dhe t’i bëjnë të ëndërrojnë të gjithë”, – kanë thënë. Motoja e fushatës? “Oui, On Peut”.

23 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)