Horoskopi – 23 shkurt 2017

DASHI

Komunikimi mes jush dhe një anëtari të familjes mund të jetë i vështirë sot. Sot do mund të udhëtoni me një partner romantik. Jeni të dy në kërkim të një ndjenjë të mirë.

DEMI

Sot do të merrni lajme interesante nga një thirrje telefonike, ose nga vizita që mund ti bëni një mikut tuaj. Nuk do ju mungojnë energjitë krijuese.

BINJAKET

Lajm i mirë në lidhje me paratë. Ju do dëshironi të blini disa piktura apo dekorues për shtëpinë. Për të pasur më shumë ide merrni anëtarë të familjes për t’ju shoqëruar.

GAFORRJA

Një vizitë nga një i afër, në fillim të ditës, do t’ju sjell humorin. Në mbrëmje shkoni jashtë qytetit. Ky person mund t’ju jap lajme interesante, ose një dhuratë.

LUANI

Frymëzimi dhe imagjinata do të jenë pjesë e ditës. Intuita juaj është e lartë, kështu që veproni dhe nga instikti.

VIRGJERESHA

Ju dukeni të mrekullueshëm, dhe në veçanti ndiheni të shoqërueshëm. Do jeni pjesë e një ngjarje sociale, ku do të jepni disa informata interesante.

PESHORJA

Disa keqkuptime do të shkaktojnë probleme në shtëpi. Diplomacia dhe intuita juaj do të qetësojë situatën. Një projekt i ri mund të jetë i rëndësishëm për karrierën tuaj.

AKREPI

Do të merrni pjesë në një ngjarje shoqërore, ku do të takoni njerëz interesant. Këta individë mund të jenë të arsimuar në fushat që ju interesojnë.

SHIGJETARI

Ju mendoni se jeni një person praktik. Sot do të vareni nga intuita më shumë se zakonisht. Veproni ashtu siç ndiheni, pa menduar shumë se çfarë mendojnë të tjerët.

BRICJAPI

Sot mund t’ju duket sikur të gjithë janë me humor jo të mirë. Natyra juaj miqësore dhe aftësitë sociale do të qetësojë situatën.

UJORI

Sot do të jeni të ndjeshëm dhe të kuptueshëm në marrëdhënie me të tjerët. Ju doni të dilni me miqtë dhe familjen. Planifikoni një ditë të mrekullueshme me njerëzit tuaj.

PESHQIT

Romanca, dashuria dhe martesa do të shkojnë shumë mirë sot. Ju do të ndjeni veçanërisht ngrohtësinë dhe mbështetjen e partnerit.