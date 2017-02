Rama: PD po bllokon “Vetting”-un, kushti i vetëm për negociatat

Në fjalën e tij nga foltorja e Kuvendit, Rama ripërsëriti edhe një herë se qëllimi i vetëm i protestës së PD me çadër para Kryeministrisë dhe bojkoti prej tyre i punimeve të kuvendit është bllokimi i Vettingut, procedurat për të cilin nisin javën e ardhshme në parlament, ku janë të nevojshme edhe votat e opozitës.

“Pse çadra lidhet me vetingun? Procedurat për fillojnë javën tjetër në këtë parlament. Protesta mund të vazhdonte normalisht, asgjë s’e pengonte, madje do ta ndihmonte, sepse tani do të ishte duke folur Saliu në këtë foltore. Si ka mundësi që heqin dorë nga kjo foltore pikërisht tani? Sepse nuk duan vetingun. Dhe më e bukura, ata nuk e mohojnë, e thonë shprehimisht; që vetingun do ta bëjnë ata, se nuk kanë qenë dakord me këtë veting, por nuk ka 2 vetingje, është vetëm 1. Krahasimi me tre ligjet është idiot se me tre ligjet pa tre ligjet Shqipëria nuk e merrte statusin siç nuk e mori. Dhe tjetra se vetingu është kushti i vetëm për hapjen e negociatave.

Misioni europian ka nisur procesin teknik pas hapjes së negociatave për të fituar kohë. Pra qeveria shqiptare dhe komisioni kanë filluar punën për të kaluar kapitujt që kanë të bëjnë me negociatat. Pas dritës jeshile nga KE duhet të jemi në një stad më të avancuar, s’kemi ç’presim më. Pa reformën në drejtësi, që fillon me vetingun, nuk mund të ketë më shumë ekonomi, punësim, mirëqenie, sepse ekonomia, armikun më të madh sot kanë mungesën e drejtësisë. Ky është epilogu i një mandati ku qeveria ka bërë çmos për të fituar kohën e humbur, ndërsa opozita ka humbur kohë duke u marrë me hijen e vet”, tha Rama.

Rama: Rritja ekonomike e qëndrueshme. PD si hiena që ushqehet me kërma

Kryeministri i vendit, Edi Rama në fjalën e tij nga foltorja e kuvendit ka sulmuar opozitën lidhur me akuzat e tyre për gjendjen ekonomike, duke shpjeguar me shifra faktin se vendi ka arritur të dalë nga kriza financiare falë politikave efikase të qeverisë që ai drejton.

“Në vend që konsumi rritet ka më shumë apo më pak varfëri? Kjo nuk do të thotë që në këtë vend nuk ka varfëri. përkundrazi, ka ende një problem të madh siç është varfëria, por një problem që për herë të parë atakohet drejtpërdrejtë dhe jo duke i ardhur rrotull me lëmosha, shtyje ta shtyjmë.

Komisioni Europian është një autoritet që i fut të dridhurat edhe vendeve më të mëdha të BE kur vjen puna te parametrat ekonomikë. Ata që flasin kundër rritjes ekonomike në vend kanë për qëllim të tërheqin për hunde sa më shumë njerëz të dëshpëruar me gënjeshtra pas gënjeshtre, si hiena që jetojnë me kërma. Trendi pozitiv i konsumit vijon për të pestin tremujor.

Rritja reale e konsumit për 2016 është 3 për qind dhe deficiti është 2,5 nga 5, 2 për qind që ishte kur e morëm pushtetin. Kemi zgjidhur përfundimisht problemin me rrugën e stabilizuar të financave duke dalë në një kthesë përballë humnerës që na kërcënonte”, tha Rama.

Sipas Ramës, Shqipëria është vendi i dytë në rajon për nga investimet e huaja, pas Malit të Zi dhe para Maqedonisë me 2,5 mld euro investime të huaja në tre vjet.

