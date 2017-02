Vaj ulliri dhe limon për të pastruar mobiljet e drurit

Për mobilje e drurit, të cilat pas disa vitesh kanë humbur shkëlqimin dhe duken si të vjetra, vaji i ullirit dhe lëngu i limonit është zgjidhja më e mirë për t’i përmirësuar.

Vaji i ullirit i kthen shkëlqimin sipërfaqeve dhe krijon një shtresë mbrojtëse kundër pluhurit. Nga ana tjetër, limoni ka një veprim dezinfektues, i cili siguron një pastrim perfekt.

Me vetëm gjysmë filxhani vaj ulliri dhe çerek filxhani me lëng limoni, mobiljet tuaja do të shkëlqejnë. Përziejini së bashku mirë dhe përhapeni produktin e fituar në sipërfaqen e mobiljes. Pastrojeni me ndihmën e një leckë mikrofibër ose me pambuk.

23 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)