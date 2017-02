Abuzoi me tenderët, Krimet e Rënda lënë në burg ish-drejtorin e Burgjeve, Artur Zoto

Gjykata e Krimeve të Rënda ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për ish-drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Artur Zoto. Ish-drejtori i burgjeve akuzohet për “korrupsion pasiv”, në kuadër të hetimit të nisur pak kohë më parë, ku u arrestua edhe ish-zëvendësi i tij, Iljaz Labi.

Zoto dha dorëheqjen nga posti i drejtorit të Burgjeve në korrik të vitit të kaluar, për shkak të arsyeve personale dhe familjare.

Sipas Prokurorisë, korrupsioni pasiv i zyrtarit të lartë daton gjatë procedurave të prokurimit publik për blerje ushqimesh për burgjet në Shqipëri.

Sipas hetimeve të organit të akuzës, mësohet se administratorët e kompanive bënin marrëveshje për të kryer konkurrim fiktiv në tenderët e zhvilluara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për furnizimin me ushqime.

Më pas, administratorët takoheshin me njëri-tjetrin dhe binin dakord për pjesëmarrjen në tender, duke shkëmbyer informacionin dhe duke përpiluar dokumentet e pjesëmarrjes në prokurime, në mënyrë të tillë që të fitonte njëri prej tyre, sipas bisedave që ata bënin.

Shoqëritë, të cilat pranonin të përpilonin dokumentacion për të mos fituar, përfitonin duke lidhur kontrata formale dhe jo formale me shoqëritë fituese dhe operonin në cilësinë e nënkontraktonit me njërën nga shoqëritë fituese.

Për këto veprime, krerët e lartë të burgjeve, sipas Prokurorisë së krimeve te Renda paguheshin nga administratorët me 2 milionë lekë të reja. Për ta vërtetuar gjithë këtë skemë mashtrimi, Prokuroria për Krime të Rënda ka arritur të provojë me fakte konkrete se administratorët e kompanive kanë bashkëpunuar me njëri-tjetrin, me qëllim marrjen në mënyre fiktive të prokurimit me objekt “Blerje bulmet dhe veze”, e cila ka datë lidhje kontrate 31.05.2016 dhe me vlerë totale të kontratës rreth 23 milion lekë.

Ndërkohë, në hetim janë edhe disa procedura të tjera prokurimi publik, të zhvilluara në periudhën janar-mars 2016, të përfituara nga i njëjti grup personash.

24 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)