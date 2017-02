Beyonce anulon koncertet, shkak shtatzënia

Beyonce ka anuluar performancën e saj në “Coachella Valley Music & Arts Festival”. Ky vendim i saj është marrë pas këshillave të mjekëve, të cilët i kërkuan këngëtares që të reduktojë orarin e punës gjatë shtatzënisë.

Në një deklaratë të postuar në Facebook-un e evenimentit, thuhet se Beyonce do ndjekë këshillat e mjekëve dhe se nuk do të përformojë gjatë këtij viti. Beyonce do të rikthehet në 2018, pasi të ketë sjellë në jetë binjakët e saj.

“Duke ndjekur këshillat e mjekëve, Beyonce ka marrë vendimin për të hequr dorë nga ‘Coachella Valley Music & Arts Festival”, thuhet në njoftim.

24 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)