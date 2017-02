Sarandë, kamioni përplas për vdekje një 80-vjeçar

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar në Sarandë. Sipas policisë, rreth orës 16:30, në fshatin Qesarat, automjeti tip Kamion-Man, me targë SR 7476 B, me drejtues shtetasin S.B., 58 vjeç, banues në fshatin Gravë, ka goditur aksidentalisht, shtetasin N.B., 80 vjeç, banues në fshatin Qesarat.

Për pasojë personi i dëmtuar ka ndërruar jetë në vend. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit shtetasin S.B., për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkaqe aksidentale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer veprimet e mëtejshme proceduriale.

24 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)