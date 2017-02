Tiranë, shtohen edhe 5 autobusë në linjën ish-Stacioni i Trenit-Farkë

Banorët e Saukut dhe Farkës mund të udhëtojnë drejt Tiranës, deri te ish Stacioni i Trenit, me një linjë të re, e cila përshkon një distancë më të madhe, por me më pak para. Bashkia e Tiranës ka vënë në punë linjën e re të transportit urban, që zgjatet nga ish Stacioni i Trenit deri në Farkë, ndryshe nga më parë kur kjo linjë përfundonte në Sauk.

Linja ka pësuar një dyfishim në distancë dhe qytetarët mund të përdorin edhe abone. Për të përballuar fluksin që mund të sjellë zgjatja e linjës, linjës i janë shtuar edhe 5 autobusë, duke e çuar në 17 numrin e përgjithshëm të mjeteve që operojnë në këtë linjë.

Shërbimi në linjën e re u inspektua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili theksoi se zgjatimi i saj plotëson një kërkesë të hershme të banorëve të periferisë, por edhe të qytetarëve të tjerë që duan të vizitojnë këtë zonë.

“Jam shumë i lumtur që mbajmë një premtim tjetër për qytetarët. Kjo ka qenë një linjë jashtëzakonisht e kërkuar sepse lidh një zonë të re të Tiranës, e zhvilluar rishtazi, me shumë banorë, që mbulon një pjesë të madhe të hapësirës universitare pranë Qytetit Studenti, me qendrën e qytetit. Kjo tani është dyfishuar duke vajtur deri te ish Stacioni i Trenit”, tha Veliaj. Ai theksoi se ashtu si edhe në shumë linja të tjera të riorganizuara, edhe me këtë linjë qytetarët do mund të udhëtojnë për një distancë më të gjatë, duke paguar vetëm një biletë dhe me një abone.

“Pra, me një biletë të vetme, ata qytetarë që duhet të zbrisnin në qendër dhe të ndërronin autobus për të marrë një tjetër, për të shkuar në pjesën tjetër të Tiranës, sot e bëjnë vetëm me një biletë, me një abone të unifikuar, dhe fatmirësisht me 30% më shumë mjete në shërbim. Duke shtuar mjetet është shtuar edhe përdorimi dhe rezulton që të gjithë qytetarët janë të kënaqur nga sistemimi i kësaj linje”, shtoi Veliaj.

24 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)