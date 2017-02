Trump: Muri me Meksikën do ndërtohet para afatit të përcaktuar

Presidenti amerikan Donald Trump nuk tërhiqet nga zotimi i dhënë për ndërtimin e murit me Meksikën. Në fjalën e mbajtur në konferencën vjetore të lëvizjes konservatore, Trump deklaroi se muri do të ndërtohet shumë shpejt, madje para afatit të përcaktuar.

Miliarderi pohoi se qytetarët amerikanë do të jenë gjithmonë të parët për të dhe se do të ndërtojë një mur shumë të madh.

Ai premtoi se do të përqendrohet në largimin e njerëzve me probleme nga vendi. “Ne do ta ndërtojmë murin. Në fakt do të fillojë shumë shpejt, para afatit”, deklaroi ai.

24 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)