Basha mbledh krerët e PD në rrethe, diskutohet për strategjinë e protestës

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka zhvilluar sot një mbledhje me kryetarët e Partisë Demokratike të degëve në rrethe. Mësohet se në mbledhje është diskutuar për strategjinë e protestës.

Ata kanë vendosur që çdo ditë, degë të ndryshme të PD-së në rrethe të dalin në protesta. Pra, sipas vendimit të Bashës që ka marrë sot në takimin me krerët e PD-së në rrethe, çdo degë do të organizohet në protesta dhe do të vijnë në Tiranë.

Sot është dita e tetë e protestës së Partisë Demokratike dhe kreu i saj është shprehur i vendosur për ta vazhduar atë, deri në largimin e qeverisë.

25 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)