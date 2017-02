Horoskopi – 25 shkurt 2017

DASHI

Edhe pse Hëna është në një pozicion neutral, në qiellin tuaj do të ndodhin ndryshime të favorshme e pozitive. Shëndeti tepër i mirë.

DEMI

Hëna kalon te Peshqit, ndërsa Marsi iu qëndron besnik duke ndihmuar që të mbani formën e mirë fizike, mendore e shpirtërore. Edhe në punë gjithçka do të shkojë mirë.

BINJAKET

Do të ndiheni të lodhur e pesimistë. Keni nevojë të pushoni dhe të largoheni nga rutina e përditshme.

GAFORRJA

Mbështetja e planetëve si Marsi dhe Jupiteri, do t’iu ndihmojë të realizoni një projekt për të cilin keni shumë kohë që punoni. Mos e hidhni poshtë gjithë mundin tuaj.

LUANI

Me hyrjen e Mërkurit në shenjën tuaj, do të keni shumë fat sa i takon fushës së negociatave. Do të arrini të gjitha akordet që dëshironi.

VIRGJERESHA

Hëna në shenjën e Peshqve do t’iu ngacmojë pak dhe ju do të jeni herë me humor të mirë, e herë me humor të keq. Syri juaj kritik nuk gabon!

PESHORJA

Yjet do të ndikojnë pozitivisht në shenjën tuaj. Që sot do të filloni të ndjeni influkset pozitive të tyre. Shëndeti i mirë.

AKREPI

Ndonëse Hëna ju buzëqesh nga shenja e Demit, duke formuar një trekëndësh të bukur me shenjën tuaj, sot do të jeni nervozë e pak konfuzë.

SHIGJETARI

Me hyrjen e Mërkurit në shenjën tuaj, nuk do t’iu mungojnë idetë dhe energjitë. Shfrytëzoni këtë kohë ku ndikimi i tij është i fuqishëm.

BRICJAPI

Një Hënë që forcon trekëndëshin e formuar nga planeti i kuq me shenjën tuaj. Influenca e yjeve pozitive do t’iu ndihmojnë të jeni më të përqendruar.

UJORI

Mbas një dite të lodhshëm e stresues ka ardhur koha për pak pushim. Jeni të pafuqishëm ndaj keni shumë nevojë për relaks e vetëm dashuri.

PESHQIT

Trekëndëshi i formuar nga Hëna, Jupiteri e Urani do t’ju ndihmojnë për të zgjidhur të gjitha problemet që ju mund të hasni. Tregohuni me te mirekuptueshem me njerezit qe ju rrethojne.