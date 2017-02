Kryesia e BDI vendos t’ia japë nënshkrimet LSDM-së

Pas një debati disa orësh kryesia qendrore e BDI-së vendosi mbrëmë që t’ia japë nënshkrimet e deputetëve për LSDM-në, në mbështetje të Zaevit si mandatar.

“Fakti që vendosem t’i japim nënshkrimet BDI-së nuk donë të thotë se kemi vendosur të bëjmë koalicion me LSDM-në. Përveç formimit të qeverisë me LSDM-në alternativ tjetër është edhe mundësia tjetër për të mbetur në opozitë sepse qëllimi është realizimi i programit dhe jo pjesëmarrja me çdo kusht në Qeveri”, theksoi zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani.

25 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)