Veliaj: Korrupsioni në gjykata i ka bllokuar 40 projekte bashkisë

Kryebashkiaku Veliaj ka deklaruar se puna dhe projektet e bashkisë, shpesh pengohen nga vendimet e gjykatave, të cilat falë korrupsionit kanë arritur të marrin masa bllokimi për rreth 40 projekte. “Kemi hapur rreth 100 kantiere pune, nga të cilat 40 bllokohen përkohësisht me vendime gjykatash, që marrin masa bllokimi për punët e bashkisë. Sot mjafton që një i fortë të bëjë një pagesë në një gjykatë të shkallës së parë, të marrë një masë bllokimi dhe 40% e kantiereve të Tiranës bllokohen”, tha kreu i bashkisë.

Për këtë arsye, Veliaj theksoi se reforma në drejtësi merr një rëndësi të madhe edhe për Bashkinë e Tiranës, e cila shpeshherë bie pre e korrupsionit të gjykatave. Ai nënvizoi se këto vendime janë një shërbim i munguar ndaj qytetarëve, të cilët nuk kanë mundësi të përfitojnë nga investimet e Bashkisë së Tiranës. “Reforma në drejtësi është absolutisht e nevojshme. Bashkia nuk mund të korruptojë gjyqtarët, nuk mund të doroviti këdo që jep urdhra dhe masa bllokimi. Ndaj, u bëj apel të gjithë qytetarëve që ta mbështesim reformën në drejtësi, të mbështesim vettingun, të mbështesim një sistem ku një gjyqtar nuk hap ankandin se kush ofron më shumë për të dhënë një masë bllokimi. Kemi disa kantiere në Tiranë ku kemi ecur jashtëzakonisht shpejt, por imagjino sa shpejt mund të ecnim nëse nuk do të kishim këto vonesa, të cilat na çojnë në seanca pa fund gjyqesh dhe kur vjen puna, zbulon që një i fortë, një njeri që nuk pranon të bashkëpunojë me bashkinë për të liruar një hapësirë të zaptuar që e ka marrë me të pa drejtë, vetëm për faktin se ka fuqi blerëse te një gjyqtar, bllokon punën e bashkisë për muaj të tërë. Imagjinoni sa shpejt mund të kishin ecur punët në Tiranë nëse do të kishim një sistem gjyqësor korrekt”, theksoi kryebashkiaku Veliaj.

Ai theksoi se për t’i prerë rrugë këtij arbitrariteti dhe kaosi që shkaktojnë vendimet e gjykatave edhe në drejtim të interesit publik, Bashkia e Tiranës mbështet fort nevojën për zbatimin sa më parë të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. “E mbështesim vettingun, e mbështesim reformën në drejtësi sepse duam që në Tiranë të vlojë dhe kjo arrihet vetëm kur zhdukim ata gjyqtarë, të cilët kundrejt pagesës bllokojnë punët e bashkisë, punët e qytetit dhe të një milion qytetarëve të Tiranës”, u shpreh Veliaj.

25 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)