Basha: Vetting do të ketë një ditë pas qeverisë teknike

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në një bashkëbisedim me aktorët në çadrën e protestës, tha se vetting-u do të bëhet një ditë pas vendosjes së qeverisë teknike. “Nuk ka vetting me Armando Prengën dhe Elvis Roshin. Ne që nesër u japim shqiptarëve vetting-un për të cilin votuan, por jo me këtë qeveri. Vetting do të ketë një ditë pas vendosjes së qeverisë teknike”, deklaroi Basha.

Kryetari i PD-së shtoi se, “Rama synon të prishë zgjedhjet e ardhshme, që ai dhe kriminelët të qëndrojnë në pushtet. Frika është përtej atyre mureve, frikë ka dhe duhet të ketë Edi Rama dhe banda e tij. Edi Rama dhe banda e tij është më e izoluar se kurrë, nuk e duan demokratët, nuk e duan socialistët, nuk e do jugu, nuk e do veriu.

As ndërkombëtarët, ata që zgjedhjet e lira dhe të ndershme i kanë vlerën më të patjetërsueshme për kombet e tyre. E kanë kuptuar se beteja jonë nuk ka dhe nuk mund të ketë përfundim tjetër përveç fitores së qytetarëve të bashkuar, zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dekriminalizimin e parlamentit dhe institucioneve, luftën kundër drogës dhe një drejtësi të vërtetë”. Po, sipas Bashës, “ekuacioni ka ndryshuar dhe populli nuk ka më frikë”.

26 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)