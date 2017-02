“Luftë dhe Paqe”, Kukësi-Partizani 0-0

Do të meritonte titullin “Lufta dhe Paqja” nëse do të ishte roman, Kukësi – Partizani. Luftë sportive për 90 minuta në tapetin e blertë me duele të forta në çdo cep të fushës, luftë të shëmtuar për disa minuta në tribuna me goditje në distancë mes dy tifozerive në pjesën e dytë, dhe në fund paqja mund të gjendet vetëm te rezultati. Barazim 0-0 me Kukësin që i rimerr kreun Skënderbeut por tanimë me pikë të barabarta, ndërsa Partizani mbetet 4 pikë pas. Një barazim që askush nuk e kishte kërkuar, në Zeqir Ymerin e mbushur me tifozë, nuk u desh shumë për të parë shkëmbimet e para, me Lenën që dha sinjalin e parë duke nxehur dorezat e Hoxhës, e menjëhershëm reagimi i Partizanit me Ekuban që vë në punë Kolicin nga brenda zonës. Në fushë duelet janë nga më intriguesit, Shametit i duhet të përdorë edhe metodat e forcës ndaj Ekuban, ka dhe nuanca të një klasikeje braziliano argjentinase mes Kariokës e Torasës, megjithatë ai që vlen është rezultati.

Kukësi ja del të çojë topin në rrjetë, me Pejic që bën repart i vetëm në të majtë për të gjetur në zonë Eminin që nuk fal, por Andi Koci më parë ka vërshëllyer për pozicion jashtë loje, çka duket se konfirmohet edhe nga pamjet.

pas gjysme ore lojë meritat janë për Kolicin që nuk lejon Malotën të përfitojë gjatë një aksioni të rrezikshëm të Partizanit, vetëm pak më vonë është i mrekullueshëm gardiani i Kukësit në një konkurs bukurie mes goditjes së Ibrahimit dhe pritjes së tij ku është vështirë të zgjedhësh. Gjoka kërkon më shumë, dhe Lena gjen Pejic të harruar në zonë në të 38 por Alban Hoxha pret pranë vijës fatale. Pjesa e dytë nis me të njëjtët njerëz dhe Kale peshkon sërish Pejic në zonë, por kroati nuk është vrastar në goditjen e tij me kokë. pak më vonë është karioka që me një pasim inteligjent nxjerr para porte Hasanin që godet jashtë. Khaleb Ekuban në të 53 në krahun tjetër detyron Kolicin të tejkalojë vetveten, fantastik portieri i Kukësit. Protagonistë për keq në të 62 tifozët, fillimisht shihen ata të Partizanit tek konfliktohen me policinë, pak më vonë të Kukësit që tentojnë tu përgjigjen goditjeve nga larg. Çështje që mbetet e hapur edhe pas ndeshjes me akuza të ndërsjella. Pas 3 minutash ndërprerje ndeshja rinis në të 65 dhe izair Emini i befasishëm si një Kobra shfaqet para Hoxhës që këtë herë e shpëton shtylla. i kobra para Hoxhës. Ndeshja mbetet e luftuar deri në fund, në të 76 Trashi nuk shënjestron si duhet, ndërsa Lushtaku nuk ja del të maksimalizojë një situatë të volitshme në shtesë dhe mbyllet 0-0 një ndeshje emocionuese ku paqen askush nuk e donte, Këtë të diel ka fituar spektakli, e ndoshta dhe Skënderbeu.

26 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)