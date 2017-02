Përdhunon 18-vjeçaren, arrestohet autori

Përdhunon 18-vjeçaren, arrestohet nga Policia e Durrësit shtetasi V.B., banues në Sukth i Ri. Denoncimi është bërë një ditë më parë nga dëmtuara. E tmerruar ajo ka shkuar në policinë rreth orës 19:00 të së shtunës dhe ka treguar gjithçka që ka ndodhur më 23 shkurt 2017.

Shtetasja E.C., ka kërkuar arrestimin e 28-vjeçarit, duke thënë se ky i fundit ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e kësaj të fundit. Pas marrjes së denoncimit, policia arrestoi shtetasin V.B., ndaj të cilit ka ngritur akuzën e marrëdhënies seksuale me dhunë, me të rritura. Tashmë i riu duhet të përballet me drejtësinë për aktin e rëndë që ka kryer.

26 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)