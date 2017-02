Reali përmbys dhe rimerr kreun, Barça leksion Atletiko Madridit

Fitore spektakolare ka arritur të marrë ekipi i Zinedin Zidane, në transfertën e vështirë ndaj Villareal.

Gjithçka ndodhi në pjesën e dytë, ku në minutën e 56’ Reali e pa veten në disavantazh të dy golave.

Pikërisht në këtë moment merr rrugë edhe përmbysja e çmendur e madrilenëve që arrijnë të shënojnë 3 herë me anë të Bale në minutën 64’, Ronaldo në të 74’ me penallti dhe Morata në minutën e 83-të.

Me këtë fitore, Reali rikthehet në krye të La Liga-s, duke lënë pas Barcelonën, më një pikë më shumë dhe një ndeshje më pak për të luajtur.

Në “Vincente Calderon” vendosi sërish ai “Mesia” i Barcelonës. Në 3 ndeshjet e fundit të fituara 2-1 nga blaugranat në Madrid ndaj los colchoneros goli i dytë ishte shënuar prej tij dhe këtë herë Lionel Mesi sërish nuk mungoi në takim duke i treguar Barçës jo vetëm rrugën drejt fitores por gjithashtu dhe drejt titullit. Në pjesën e parë, përballja mes dy gjigantëve spanjollë ishte tipike e viteve të fundit shumë e luftuar dhe pak produktive përpara portës por në fraksionin e dytë gjithçka ndryshoi pas golit të Rafinhas.

Epërsia Barcës nxorri nga detyrat mbrojtëse dhe ekipin e Simeones me sfidën që u bë shumë më tërheqëse me Atletikon që duke parë drejt sulmit gjeti dhe golin e barazimit me Godinin.

Nga ky moment protagonist ishin portierët deri në çastin kur Messi mendoi të shfaqej në skenë sërish duke shënuar golin e fitores blaugrana.

26 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)