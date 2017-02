SHBA, ish-sekretari i Punës, Tom Perez zgjidhet kreu i demokratëve

Ish-Sekretari i Punës, Tom Perez, u zgjodh dje kryetar i Komitetit Kombëtar Demokrat. Ai do të ketë detyrën e vështirë të rimëkëmbjes së Partisë Demokrate pas tronditjes nga fitorja e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale.

Perez, i cili pati shërbyer në kabinetin e ish-Presidentit Barack Obama, si dhe Kongresmeni Keith Ellison, nga shteti Minnesota, ishin dy konkurrentët kryesorë në garë.

Perez bëhet personi i parë me origjinë hispanike i zgjedhur në këtë post. Ai fitoi me një diferencë të ngushtë votash në një garë që u pa si një betejë e brendshme ndërmjet Hillary Clinton-it dhe rivalit të saj kryesor, Bernie Sanders.

Menjëherë pas votimit, Perez kërkoi caktimin e Ellison si nënkryetar:

“Dua t’ia filloj duke paraqitur një kërkesë, të cilën e kam diskutuar me një mik të mirë, të quajtur Keith Ellison. I kërkoj komitetit të emërojë Ellison nënkryetar.”

Propozimi u miratua nga Komiteti Kombëtar Demokrat. Ndërsa Ellison tha se:

“Është interesante që na e komentuan garën si të mërzitshme, pasi nuk sulmuam njëri-tjetrin. Jemi vërtet shumë krenarë që nuk e shndërruam në një luftë të brendshme. Juve që mund të keni ardhur këtu për të më mbështetur mua, ju kërkoj të bëni gjithçka për të mbështetur Kryetarin Perez.”

Perez, djalë emigrantësh domenikanë, konsiderohet si i preferuari i elitës demokrate dhe politikisht i moderuar. Ellison, një progresist, ishte i pari ligjvënës mysliman i zgjedhur në Kongresin amerikan.

Të zgjedhurit e rinj premtuan se do të dëgjojnë më shumë njerëzit dhe se do të vazhdojnë me avancimin e vlerave që kanë përkufizuar Partinë Demokrate amerikane.

