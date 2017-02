Teksti i ‘Redrum’,  është shumë i frikshëm

Që duke u nisur nga titulli i këngës, Redrum (Murder), që përkthehet në vrasës, duket që kënga është pak e frikshme. I gjithë teksti shoqërohet me pamjet e kripit, ku dominon e kuqja, që këtu simbolizon gjakun. Klipi i përngjan shumë skenës së një filmi të famshëm horror,por nuk mbaron me kaq. Lexoni tekstin në shqip të këngës dhe do habiten.

Teksti në shqip:

Nuk më interesojnë paratë e tua

apo makinat e tua të shtrenjta

disa njerëz më thërrasin bukuroshe

mund të të qëlloj si një yll

i ëmbël si mjalti, ngjit si çamçakëz

të përtyp si një kanibale, red, redrum (vrasëse)

Të përtyp si një kanibale, red, redrum (vrasëse)

Të përtyp si një kanibale, red, redrum (vrasëse)

Të përtyp si një kanibale, red, redrum (vrasëes)

Të përtyp si një kanibale, red, redrum (vrasëse)

Nëse bëhesh djallëzor

atëherë do të të lë të uritur

ku të shkoj unë, ti do më ndjekësh

kështu që bën mirë të sillesh siç duhet

Dashuria ime është e ëmbël dhe e hidhur (bittersëeet)

por unë mund të të tregoj parajsën

por në fillim ulu në gjunjë

mbylli sytë dhe numëro deri në shtatë.

Nuk më intereson nëse je fshatar ose mbret

Nëse je me mua, atëherë je gjithçka

Je tepër i zgjuar për gjithë ato drama

S’mund të më ‘ngjisësh’ zemrën me komentet e tua

Ti i jep makinës shumë shpejt, s’do t’ia dish për mamanë time

Sikur gjoja do ja dalim

Unë jam tepër e mirë për idiotësirat e tua

Por ti ke diçka nga e cila nuk heq dorë

Kështu që le të bëjmë gjoja sikur jemi perfektë

Sikur gjoja do ja dalim

(Sikur gjoja do ja dalim)

(Sikur gjoja do ja dalim)

Je tepër i zgjuar për gjithë ato drama

S’mund të më ‘ngjisësh’ zemrën me komentet e tua

Ti i jep makinës shumë shpejt, s’do t’ia dish për mamanë time

Sikur gjoja do ja dalim

Unë jam tepër e mirë për idiotësirat e tua

Por ti ke diçka nga e cila nuk heq dorë

Kështu që le të bëjmë gjoja sikur jemi perfektë

Sikur gjoja do ja dalim

(Sikur gjoja do ja dalim)

(Sikur gjoja do ja dalim)

26 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)