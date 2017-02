Basha: PD do të bëjë “Vetting”-un e vërtetë dhe jo fasadë

Në daljen e tij të dytë për ditën e sotme në krah të protestuesve, kreu i opozitës Lulzim Basha i bëri sërish thirrje kryeministrit Rama të largohet. Basha akuzoi kreun e qeverisë se po flet për reformën në drejtësi, ndërkohë që sipas tij ka futur në Parlament kriminelë si Prenga e Ndoka.

Për Bashën, “Vetting”-u i vërtetë do të bëhet menjëherë pas krijimit të qeverisë teknike, që do të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme. “Rama ka nisur të terrorizojë qytetarët, pasi janë ata që e duan drejtësinë e pavarur në vend. Basha e votoi “Vetting”-un në 22 korrik, “Vetting”-un e vërtetë, për të spastruar politikanët e korruptuar. Ai e do “Vetting”-un nën kontrollin e tij që të ruajë pushtetin e krimit e drogës.

“Vetting”-u do kalojë një ditë pas krijimit të qeverisë teknike që garanton zgjedhje të lira e të ndershme. Ne do të qëndrojmë në këtë shesh deri sa të përmbysim republikën e krimit. Rama kriminalizoi deri në palcë Parlamentin dhe tani bën sikur do “Vetting”-un”, – u shpreh Basha.

Basha vijoi duke thënë se Rama “duhet të heqë dorë nga fasada, ne nuk pranojmë kurrë një qeveri të kapur nga Rama, një qeveri të kapur nga republika e drogës. Ne do ndërtojmë republikën që fillon me përgatitjet për zgjedhjet e lira. Duam një reformë në drejtësi jo siç e do Rama, Tahiri e Veliaj për t’u mbrojtur, por siç e duan qytetarët”.

27 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)