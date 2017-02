Basha: Rama të largohet, do ndërtojmë republikën e re

Në ditën e 10-të të protestës së opozitës, kreu i opozitës Lulzim Basha është shprehur i vendosur që pa krijimin e një qeverie teknike, nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në një takim me ish-të përndjekurit politikë, Basha premtoi se protesta do të vazhdojë deri në plotësimin e kushteve të opozitës.

“Vendimi i madh popullor është që të kemi zgjedhje të lira e të ndershme, në mënyrë që zgjedhjet të mos blihen përsëri. Kërkojmë largimin e Ramës dhe një qeveri teknike që do garantojë zgjedhje të lira, rrugë tjetër nuk ka dhe s’ka për të pasur.

Këtu nuk jemi për interesat tona private e personale e politike, por për interesin ekzistencial të cdo shqiptari, – tha Basha. – Sot liria kërcënohet nga qeveritarë kriminelë. Zotohem këtu para jush, përfaqësuesve të të përndjekurve politikë, se republika e re që do të ndërtojmë së bashku do të jetë republika e lirisë”, – tha Basha.

Sipas tij, “sot kanë mbërritur emigrantët nga Athina, që i bashkohen kësaj proteste. Janë nisur emigrant nga Italia, Brukseli, Londra për tu bërë pjesë e qëndresës sonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

27 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)