Vrau kuzhinierin, shqiptari shokon: Ishte i mirë, nuk kisha probleme me të

“Burg pa afat”, është masa e sigurisë që Gjykata ka dhënë sot për shqiptarin që akuzohet se ka vrarë me thike kolegun e tij italian, Alfio Fallica. Ngjarja ka ndodhur të premten e 24 shkurtit 2017, ku Rikard Nika, 30 vjeç e ka qëlluar për vdekjen kuzhinierin brenda në restorant dhe më pas është larguar.

I riu nga Shqipëria ka fituar të drejtën e heshtjes, por mediat fqinje raportojnë se ai nuk mban mend asgjë për atë që ka ngjarë. “Vërtetë ka ndodhur kjo që më thonë?”, i ka thënë Nika avokatit të tij Massimo Corradi. Ndërkohë, avokati e ka pyetur klientin e tij nëse ishte konfliktuar me kuzhinierin me të cilin punonte në restorant ‘Pulcinella’, në Monte Carlo.

I riu i ka thënë:-“Absolutisht që jo, sepse ai ishte person shumë i mirë dhe unë kurrë nuk kam pasur probleme me atë”. Sipas asaj që raporton agjencia e lajmeve Ansa, Nika kishte një plagë në gjoks dhe një në krah. Hetuesit po kërkojnë të kuptojnë nëse plaga në gjoksin e tij është shkaktuar nga përleshja me kuzhinierin italian dhe nëse bëhet fjalë për një gjest vetëmbrojtjeje apo një tentativë vetëvrasjeje.

Kur u ndalua nga policia, kishte në dorë thikën me një teh prej 20 centimetrash, që mund ta ketë përdorur për të goditur kolegun e tij. Tani gjurmët e gjakut të gjetur në thikë do të analizohen për të kuptuar nëse i përkasin viktimës apo të akuzuarit për vrasje.

