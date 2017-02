Zaev refuzon Gruevskin, paraqet 67 mandate në presidencë

Lideri i Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, i dorëzoi të hënën presidentit të Maqedonisë Gjorge Ivanov, nënshkrimet e deputetëve të partisë së tij dhe partive politike shqiptare, si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare.

Ai tha sedhe pret që t’i ndahet sa më shpejtë mandati që ta formojë qeverinë e Maqedonisë.

Burime nga LSDM për Evropën e Lirë thonë se presidenti Ivanov “i ka thënë liderit të LSDM-së se të marten, më së voni të mërkurën do t`ia ndajë mandatin.

“Në dorë mbaj 67 nënshkrimet e deputetëve të përbërjes së re parlamentare, si garanci për mundësinë e formimit të qeverisë së re për qytetarët e Maqedonisë. Njëkohësisht këto nënshkrime mundësojnë që të përfundojë kriza në Republikën e Maqedonisë dhe shteti përfundimisht të ecë përpara“, tha Zaev.

Ai tha se pret që presidenti Ivanov t`ia ndajë mandatin në një afat sa më të shkurtër kohor.

“Pres që zoti Ivanov të më ndajë mandatin në një afat sa më të shkurtër kohor që të mund të fillojmë bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë”, tha Zaev duke shprehur bindjen se do të ketë një transferim të shpejtë dhe pa probleme të pushtetit.

Zaev nuk ka komentuar sot ofertën e liderit te VMRO DPMNE për ta mbështetur të bëhet kryeministër.

Ndërkohë njohësit e çështjeve politike qëndrimine fundit të ish kryeministrit Nikolla Gruevski i cili tha se do ta mbështes liderin e LSDM-së Zoran Zaevin për t’u bërë kryeministër, me kusht që të heq dorë nga koalicioni me partitë shqiptare, e shohin si përpjekje të tij që individuale ta zhvendosë tek ajo kolektive.

Sipas tyre Gruevski e di “se do të duhet të përballet me drejtësinë për shumë çështje kriminale për të cilat ka ngritur padi edhe prokuroja speciale publike e Maqedonisë”.

27 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)