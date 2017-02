28 vjet burg çiftit, ndërprenë ditëlindjen e një 8-vjeçari me ngjyrë me thirrje raciste e armë

28 vjet burg çiftit, ndërprenë ditëlindjen e një 8-vjeçari me ngjyrë me...

Një çift i ri nga Gjeorgjia shpërthyen në lot në sallën e gjyqit, pasi u dënuan me 28 vjet burg këtë të hënë të akuzuar për krimin e urrejtjes në ditëlindjen e një fëmije të vogël.

Kayla Rae Norton, 25 vjeçe dhe Jose Ismael Torres, 26 vjeç vërshuan me një karvan makinash ku valëviteshin flamujt e Konfederatës (të përdorur në Amerikë gjatë luftës civile,1861-1865), duke lëshuar thirrje raciste me armë nëpër duar, ndaj një familjeje me ngjyrë në Georgia, SHBA, të cilët ishin duke festuar ditëlindjen e djalit të tyre 8-vjeçar, në 2015.

Norton shprehu keqardhjen për veprimet e saj atë ditë dhe u kërkoi të falur familjarëve të djalit në sallën e gjyqit, të cilët nga ana e tyre u shprehën se “jeta është shumë e shkurtër për urrejtje”.

28 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)