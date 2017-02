Prokuroria rëndon pozitat e Frrokut, paraqet një akuzë të re

Prokuroria për Krime të Rënda ka rënduar pozitat e ish-deputetit Mark Frroku, duke paraqitur një akuzë e re.

Mësohet se akuza ndryshon nga ‘ndërtim i paligjshëm’, në ‘ndërtim i paligjshëm me qëllim përfitimi’.

Me këtë akuzë të re, pozita e Frrokut rëndohet edhe më shumë, i cili tani duhet të përballet me tre akuza.

Avokati i Frrokut Tomin Prendi tha se kërkesa e Prokurorisë nuk qëndron, pasi në kohën kur është kryer vepra ligji nuk ekziston. Seanca e radhës ndaj ish-deputetit është planifikuar të zhvillohet më 7 mars.

Pak ditë më parër, Prokuroria ka kërkuar sot dënimin me 16 vjet burg të Kristian Morina (Marinaj), personi që akuzohet si bashkëpunëtor i Mark Frrokut, në vrasjen e Aleksandër Kurtit në 1999 në Belgjikë.

“Prokuroria e Tiranes kerkon 16 vjet burgim per Kristjan Martinaj, i akuzuar per vrasjen ne bashkepunim, ne Belgjike, te shtetasit Aleksander Kurti. Per kete ngjarje akuzohet edhe ish-deputeti Mark Frroku, konkluzionet per te cilin jane shtyre per ne dt. 28 shkurt”, – thuhet në njoftimin për shtyp.

Pretenca e prokurorisë është dhënë gjatë seancës së sotme të mbyllur për mediat ku merrnin pjesë vetëm familjarët.

Marinaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar. I dyshuari, emri i të cilit ndodhet në listën e personave të shumëkërkuar nga drejtësia shqiptare, njihet edhe me disa emra të tjera, si Arjan Bytyçi, Hilë Joka ose Hilë Morina.

28 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)