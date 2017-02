“Vetting”-u, ONM i përgjigjet LSI-së: Bordi nuk ka rol ekzekutiv

Drejtuesja e grupit të ekspertëve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit për zbatimin e ligjit të “Vetting”-ut, Genovefa Ruiz Cavalera, ka saktësuar punën dhe rolin e misionit, i cili është kundërshtuar nga opozita dhe para së gjithash edhe nga aleati i ngushtë i qeverisë, LSI.

Me anë të një letre, diplomatja nga Spanja i është drejtuar të gjithë atyre që sipas saj janë të shqetësuar për procesiin e punës së ONM-së, duke nënvizuar se bodi nuk merr vendime ekzekutive, por ka vetëm rol monitorues.

Sipas saj, vendimet do t’i marrin institucionet shqiptare.

Letra e Cavalera-s

“Bordi Qeverisës i ONM ka një natyrë tërësisht administrative.

Detyrat e tij mund të krahasohen me ato të një Njësie për Menaxhimin e Projekteve, kane për qellim të lehtësojnë punën e përbashkët të Komisionit Europian dhe Qeverisë Amerikane.

Të gjitha rekomandimet lidhur me përzgjedhjen aktuale të kandidatëve për formimin e organeve të vettingut dhe të ardhmen e vettingut, do të kryhen nga vëzhgues ndërkombëtarë që janë ose do të emërohen nga ONM.

ONM është një veprimtari jo-ekzekutive, qëllimi i vetëm i të cilës është monitorimi dhe sigurimi i rekomandimeve përgjatë procesit të vettingut. Të gjitha vendimet ekzekutive i përkasin institucioeve të Shqipërisë.

Për të lehtësuar komunikimin dhe për të shmangur ngatërrimet, do t’i referohem vetëm ONM në shkëmbimet e ardhshme zyrtare.

28 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)