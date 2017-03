Aksion për parandalimin e kanabisit, policia: S’gjetëm asnjë rrënjë

Policia e Shtetit ka zhvilluar monitorime nga ajri në gjitha zonat me risk për të kontrolluar territorin dhe parandaluar kultivimin e bimëve narkotike.

Në këtë kuadër të operacionit për parandalimin e kultivimit të hashashit, që prej javës së kaluar Policia e Shtetit po zhvillon kontrolle masive në të gjithë vendin. Paralelisht me kontrollet nga toka kanë nisur edhe patrullimet nga ajri në të gjitha ato zona të cilësuara me risk.

Nisur nga kultivimi gjatë vitit të kaluar, por edhe në ato zona bazuar në informacionet policore të grumbulluara deri tani ku dyshohet se mund të kultivohen bimë narkotike. Kontrollet kanë nisur shumë me herët se vitin e kaluar.

Përmes takimeve me banorët dhe drejtuesit vendore, Policia e Shtetit ka konfirmuar se është e vendosur të parandalojë kultivimin e bimëve narkotike, si dhe të ndëshkojë cilindo që do tentojë të kultivojë bimë narkotike.

“Deri tani fushata e parandalimit ka pasur sukses të plotë. Asnjë rrënjë kanabis nuk është gjetur as në vendet e mbyllura e as të hapura. Policia e Shtetit do vijojë kontrollet çdo javë, më të shpeshta në zonat me rrisk. Gjithashtu Policia e Shtetit po vijon operacionet në bashkëpunim të ngushtë me partnerët për luftën kundër drogës”, thuhet në njoftimin e policisë.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)