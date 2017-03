Aktivizimi i vullkanit Etna do të ndikojë edhe në Shqipëri

Shpërthimi i vullkanit Etna ditën e djeshme në Sicili pritet që t’i shtrijë efektet e tij në të gjithë pjesën e Ballkanit, pra në Evropën Juglindore. Ndonëse disa kilometra larg, masat ajrore do bëjnë të mundur që pasojat e shpërthimit të fuqishëm të ndihen edhe në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë.

Faqja e parashikimit të motit, ‘Accuweather’ ka njoftuar se shpërthimi i Etnës do të ndikojë në të gjithë juglindjen e Europës ku përfshihen të gjitha vendet si: Jugu i Italisë, pjesa më të madhe e Shqipërisë, veriu i Greqisë, e gjithë Maqedonia, jug-lindja e Kosovës, jugu i Serbisë, e gjithë Bullgaria, jugu i Rumanisë dhe veriu i Turqisë evropiane.

Sipas Meterologu Tyler Roys, hiri i dalë nga vullkani, i cili po ngjitet drejt atmosferës, do të ndikojë motin në Europën Juglindore gjatë fundjavës, madje duke filluar që të enjten në mbrëmje.

“Cilësia e dobët e ajrit do të jetë një shqetësim, pasi hiri mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes, veçanërisht te njerëzit e ndjeshëm. Kjo situatë mund të vazhdojë për disa ditë, për aq kohë sa do të zgjasë shpërthimi i vullkanit”, thotë Tyler Roys.

Hiri do të ngjitet në nivelet e sipërme të atmosferës dhe do pengojë rrezet e diellit në detin Jon dhe Ballkan, duke filluar nga e premtja për të vazhduar deri të shtunën. Në këtë situatë do të krijohet edhe një ‘perde tymi’, e cila do qëndrojë mbi rajonin tonë për të paktën dy ditë.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)