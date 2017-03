Basha: Republika e re do të zgjidhë problemin e drogës

“Republika e drogës duhet të rrëzohet. Qeveria e drogës duhet t’i lërë vendin një Parlamenti dhe një qeverie që fatin e tyre e kanë të lidhur pazgjidhshmërisht me qytetarët e Republikës së re. Kauza e kauzave mbeten zgjedhjet e lira dhe të ndershme, instrumenti i vetëm që krijon qeveri llogaridhënëse ndaj qytetarëve”. Edhe në daljen e dytë në protestën në sheshin para kryeministrisë, lideri i opozitës Lulzim Basha ka theksuar se problemi i drogës në vend është kthyer në një çështje shqetësuese dhe sociale.

Basha tha se kriminelët do të nxirren nga selia e Kryeministrisë për tek burgu 313.

“Një republikë e re po lind dhe zgjidhja është në trupin dhe shpirtin e Republikës së re. Nuk është zgjidhja që do të vijë vetëm nga kryeministri i Republikës së re dhe zgjidhja është ndarja përfundimtare me problemin shkatërrimtar të drogës. Me vullnet politik dhe mbi të gjitha duke i nxjerrë narkotrafikantët nga sallonet e Kryeministrisë tek 313-ta dhe në çdo burg tjetër”.

Basha nënvizoi se “kultivimi dhe trafikimi i drogës do të mundet vetëm kur të kemi një qeveri, e cila nuk mbron dhe nuk ekziston për shkak të mbështetjes së krimit. Na duhet një orë e më parë të fitojmë betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të nisin udhëtimin e një republike të re, e cila nuk do të pranojë kurrë që Shqipëria të bjerë në gjunjët e trafikantëve të drogës. Drogimi i shqiptarëve është bëma e fundit që ky kryeministër do të mbahet mend. Përcjellja e tij me vota është mbyllja për këtë problem dhe një derë e re hapet”.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)