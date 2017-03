Kokëdhima mbështet protestën: Rama të mos e injorojë opozitën

Kreu i lëvizjes “Zgjidhja”, Koco Kokëdhima, ka mbështetur protestën e opozitës në sheshin para kryeministrisë dhe i ka bërë thirrje Ramës të mos injorojë kërkesat e tyre.

Ai tha se qeveria duhet të ulet menjëherë në bisedime me opozitën për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme në 18 qershor.

“Qeveria nuk duhet të injorojë as protestën e opozitës dhe as zërat e tjerë që kërkojnë një transformim radikal të sistemit zgjedhor. Qeveria duhet të ulet menjëherë me opozitën dhe partitë e tjera, pa kushte dhe me respekt. Peticionet e saj me tenda janë iracionale dhe jo serioze, janë si antimitingjet e Saliut, – tha Kokëdhima. – Shqetësimet e çdo force politike për zgjedhjet janë të përligjura. Nga ana tjetër Basha duhet të kërkojë falje të thellë për shkatërrimin e institucionit të zgjedhjeve në vite nga PD dhe mbjelljes së kulturës së vjedhjes së zgjedhjeve”.

Sipas Kokëdhimës, “opozita ka për detyrë të vijojë edhe me debatin parlamentar, nuk ka arsye që përfshirja në protesta të ndërpresë aktivitetin parlamentar të opozitës. Basha të pastrojë ligjërimet nga retorika e dhunës dhe anarkisë”.

Ish-deputeti socialist e shikon protestën e 18 shkurtit në një konteskt më të gjerë: “Jam i bindur që në manifestimet e 18 shkurtit ishin shumë qytetarë që nuk kërkojnë thjesht që të ikë Rama dhe të vijë Basha. As thjesht të ikë një palë dhe të vijë një palë tjetër. Protesta e atyre mijëra e mijëra qytetarëve duhet të lexohet me shumë kujdes. As një vend tjetër në rajon dhe botë nuk është në këtë situatë, nuk diskuton zgjedhjet. Në Shqipëri për shkak se nuk ka zgjedhje të lira nuk ka shtet ligjor”, – theksoi Kokëdhima.

1 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)